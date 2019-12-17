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17 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

17 Aralık 2019 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

17.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 06:4517 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kardeşim İçin Der'a

02:20 1'de Bugün

02:30 Şampiyon

04:30 İyilik Kulübü

04:45 İncir Ağacı

05:40 Şampiyon

08:50 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

17:05 1'de Bugün

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Elimi Bırakma


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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