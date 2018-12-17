17 Aralık 2018, 09:23
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17 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

17 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye ErzurumsporBEŞİKTAŞTakım izinliGALATASARAYSarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

15.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Yollarına Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da son 32 turundaki rakipleri belli olacak.

20.00 Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun düzenlediği 8. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini bulacak.

11.00 2018-2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi Ankara Volley Hotel toplantı salonunda yapılacak. Fenerbahçe
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:23



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