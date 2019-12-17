Haberler » Güncel » 17 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu - Haber

17 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

17 Aralık 2016'da Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan askerleri için mevlit okutuldu.

17.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:0117 Aralık Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
17 2016'da Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan askerleri için mevlit okutuldu.

Şehadetlerinin üçüncü yılında Ahmet Poyraz Kuran Kursu'nda okutulan mevlide Vali Şehmus Günay-dın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için düzenlenen mevlitte şehitlerimizin ya-kınları ile görüşen Vali Günaydın, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olacağız, kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açık olacaktır" diye konuştu.

Ahmet Poyraz Kuran Kursu'nda öğrenciler tarafından şehitlerimiz için okunan 18 hatimin ardından mevlit programı, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan dua ile sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:48 Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haber
20:48 Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Haber
20:40 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mültecilere yardım etmek insanlığın onurudur" - Haber
20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:49:14