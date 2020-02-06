Haberler » 3. Sayfa » 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.

06.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:2917 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesinde bulunan bir işyerinde ve bir araçta yapılan aramada ise, bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 19:54:22