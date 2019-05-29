17 bin 500 lirayı sahibine veren Suriyeli, 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi olan Gökçe Dayıoğlu'na iade eden Suriyelinin, 15 yaşındaki Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı. Parayı camiye giderken bulduğunu belirten Elissa, "Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

Cumartesi günü yolda poşet içerisinde 17 bin 500 lira bulan bir Suriyeli, yakındaki markete girip, buradaki işletmeciye, 'Bir miktar para buldum. Sahibi çıkarsa beni arasın' diyerek numarasını bıraktı. Paranın sahibinin, aynı markete çörek bırakan Unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu olduğu ortaya çıktı. Telefon edilen Suriyeli, arkadaşıyla markete gelerek 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti. Ancak Dayıoğlu, 'Gitti gelmez' dediği parasına kavuşmanın heyecanıyla Suriyeli gencin ismini dahi soramadı.

'ARKADAŞIM SOSYAL DENEY SANIP KORKTU'

Kentte herkesin merak ettiği Suriyelinin 4 yıl önce Halep'ten Kahramanmaraş'a gelen 4 çocuklu Elissa ailesinin oğlu Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı. DHA muhabirinin ulaştığı, babası alüminyum doğrama dükkanı işleten Elissa, arkadaşı Abdülfettah Attel ile birlikte namaz kılmak için camiye giderken parayı bulduklarını söyledi. Paranın sahibine ulaşmak için markete telefon numarasını bıraktığını, akşam 17.00'ye kadar arayanın olmaması durumunda parayı polise teslim etmeye karar verdiğini belirten Bilal İbrahim Elissa, "Camiye gidiyordum telefona bakarken aşağıda para vardı. Arkadaş sosyal deney olabileceğini düşündü. Çevredekiler fotoğraf ve video çekip bizim alıp almayacağımıza bakacaklarını düşündü. Bu nedenle o çok korktu, ben korkmadım. O yüzden ben parayı alıp namaza gittim. Namazı kıldıktan sonra geri geldim. Markete numaramı verdim, 'Paranın sahibi çıkarsa beni arasınlar' dedim" diye konuştu.

'İYİ BİR ŞEY YAPTIĞIMA İNANIYORUM'

Eve gittikten 2 saat sonra telefonun çaldığını belirten Elissa, şöyle devam etti:

"Marketten aradılar, 'Paranın sahibi gelecek' dediler. Ben arkadaşımla birlikte gittim. Markette paranın sahibi olan kadın ağlıyordu. Paranın miktarını sordum. 100'lük mü, 50'lik mi, poşetin rengi gibi emin olmak için bazı sorular sordum. O kişi sahibi çıktı. Paranın sahibi bana teşekkür etti. Çünkü o para helal, haram olsa kaybederdi. O yüzden Allah'a çok şükür sahibi çıktı. Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. 17 bin 500 lira bu zamanda iyi para. Ben Allah'tan korkuyorum, haram yemem. O yüzden parayı verdim."

Paranın sahibi Gökçe Dayıoğlu ise Suriyelilere karşı önyargılı davranışı nedeniyle gözyaşı dökerek, kendisine parayı teslim eden Elissa'ya teşekkür etmişti.

Kaynak: DHA