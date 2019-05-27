17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu projesi için önemli bir tabiat güzelliği tahrip edilecek. Gebze'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda bulunan 17 bin ağaç, otoyol projesi için kesilecek.

OTOYOL GEÇİRİLMESİNE ONAY VERİLDİ

Türkiye'de kentleşmenin en yoğun yaşandığı İstanbul ve İzmit'in arasında doğanın tadını çıkarmak için tek alan olan Ballıkayalar Milli Parkı'ndan otoyol geçirilmesine onay verildi.

17 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda 17 bin ağacın kesilmesine yol açacak Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi Kocaeli Belediye Meclisi onaylandı.

"YOLU BİRKAÇ KİLOMETRE KAYDIRSAK SORUN KALMAYACAK"

CHP'li meclis üyesi Ünal Özmural söz konusu yol genişletme çalışmalarının bölgeye büyük zarar vereceğini ifade etti. Ünla Özmural, "Yolu birkaç kilometre kuzeye kaydırsak sorun kalmayacak. Bu doğa harikası alana sahip çıkmalıyız" dedi.

"BİZ SADECE İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAYACAĞIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bölgedeki eski bir yol var. Eski İstanbul yolunu özellikle Gebze'nin köyleri aktif olarak kullanıyor. Trafik yoğun. O yolun genişlemesi gerekiyor. Ancak şu anda yatırım planında değil. Biz sadece imar değişikliğini onaylayacağız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ ÜYELER OY VERDİ

Söz konusu yol genişletme projesiyle ilgili imar değişikliği AK Partili ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile meclisten geçti.