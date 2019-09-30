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17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen operasyonda 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

30.09.2019 09:53
Aksaray'da düzenlenen operasyonda 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana kara yolu kent girişinde yaptıkları yol uygulamasında, durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonun gizli bölmelerine yerleştirilmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kamyondaki M.N.D. ve N.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.D. tutuklandı, N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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