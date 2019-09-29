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17. Dünya Atletizm Şampiyonası

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Necati Er, 11'inci oldu.

29.09.2019 23:3017. Dünya Atletizm Şampiyonası
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Necati Er, 11'inci oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler üç adım atlama finali yapıldı.
Organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu olmayı başaran Necati Er, ilk hakkında elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11'inci sırayı aldı.
Müsabakada ABD'li Christian Taylor altın, aynı ülkeden Will Claye gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise bronz madalya kazandı.

Katar, Spor

Kaynak: AA

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