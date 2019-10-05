Haberler » Spor » Haber

17. Dünya Atletizm Şampiyonası

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.'si oldu.

05.10.2019 10:3617. Dünya Atletizm Şampiyonası
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.'si oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, 32 derece sıcaklık ve yüzde 73 nem altında erkekler 20 kilometre yürüyüş finali yapıldı.
Milli atlet Salih Korkmaz, 1.27.35'lik zamanlamayla yürüşü 5. sırada bitirdi.
Japon Toshikazu Yamanishi 1.26.34'lük zamanlamayla altın madalyanın sahibi olurken, Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Vasiliy Mizinov 1.26.49 ile gümüş, İsveçli Perseus Karlström ise 1.27.00 ile bronz madalya aldı.

Salih Korkmaz, Katar, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:05 Tahkim kurulu, metin diyadin'in cezasını onadı
14:05 Doğal güzelliklere pedal çeviriyorlar - MUĞLA
14:01 Suudi Arabistan ve Filistin ilk kez Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek
14:01 Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından özel toplantı! Kaptan Emre...
14:01 Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in 5 maçlık cezasını onadı!
13:56 Erdoğan demirören golf turnuvası'nda heyecan sürüyor
13:51 Talasgücü Belediyespor eski Başkanı toprağa verildi