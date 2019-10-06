Haberler » Spor » Haber

17. Dünya Atletizm Şampiyonası

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maratonda Etiyopyalı Lelisa Desisa altın madalya kazandı.

06.10.2019 10:1417. Dünya Atletizm Şampiyonası
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maratonda Etiyopyalı Lelisa Desisa altın madalya kazandı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 9. günü, erkekler maraton yarışıyla sona erdi.
Lelisa Desisa, 2 saat 10 dakika 40 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Etiyopyalı bir atlet, 2001'den sonra erkekler maratonda ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Desisa'nın 4 saniye gerisinde vatandaşı Mosinet Geremew gümüş, liderin 11 saniye arkasında Kenyalı Amos Kipruto bronz madalya elde etti.
Türk sporcular Polat Kemboi Arıkan ve Mert Girmalegesse ise yarışı tamamlayamadı.

Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:49 Elazığspor'da İzzet'in durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak
13:45 Kayserispor'da tayfur havutçu sesleri
13:44 Giresunspor'da 3 puan sevinci
13:43 Denizlispor'un 3 puan hasreti sürüyor
13:36 Fenerbahçe istedi, Mustafa Denizli bitiriyor! Hatem Ben Arfa...
13:36 65 yaşında gençlere taş çıkartıyor
13:33 Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu yevhen seleznov