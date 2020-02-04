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17 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yasa dışı yollarla Kıbrıs adasına geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

04.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:30
'in ilçesinde yasa dışı yollarla adasına geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs adasına yasa dışı yollarla düzensiz göçmen taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak yaptığı çalışmada Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin tekneye bindirildiği ve hareket etmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler teknede bulunan 1'i çocuk 17 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili 1'i Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.
Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
17 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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