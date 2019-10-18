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17 Ekim 2019 Haberleri

17 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

18.10.2019 00:2217 Ekim 2019 Haberleri

Okan Bayülgen, Hande Fırat, Unai Emery, Mesut Özil, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:48 Barış Pınarı Harekatı'na 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarından tam destek
00:40 Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
00:24 Sarıyerli minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
00:22 17 Ekim 2019 Haberleri
00:22 Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı
00:20 Barış Pınarı Harekatına destek veren öğrenciler gövdeleriyle ay yıldız yaptılar
00:07 Başkentliler en çok domates tüketiyor
18.10.2019 00:58:26