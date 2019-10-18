17 Ekim 2019 Haberleri

BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia'yı 87-80 yendi! Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten ABD Ayn El Arab'daki üslerini boşaltarak imha etti CHP'den ABD'yle yapılan anlaşmaya ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı! ABD, Erdoğan'ın 'Güvenli bölgeye çekilsinler' şartını kabul etti Bakan Çavuşoğlu, 'Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?' sorusunun cevabını verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'mektup' yorumu: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan ile Pence görüşmesi sonrası açıklama: İstediklerimizi aldık ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek Suriye'de ateşkes anlaşması: Türkiye Barış Pınarı Harekatını durduracak, YPG 5 gün içinde güvenli bölgeden çekilecek Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz! Türkiye-ABD heyeti görüşme yaparken Trump'tan peş peşe tweetler: Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtuldu ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'den Mesut Özil'e açık kapı! Sevilla, Radamel Falcao'ya talip oldu! Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı Rihanna nefes kesen videosuyla dedikodulara son noktayı koydu Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir Adil Rami, asker selamını eleştiren Fransızlara ağzının payını verdi! İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı