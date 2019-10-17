17 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
00:50 Hava Durumu
00:55 Paranın Nabzı
01:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
01:55 Hava Durumu
02:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
02:55 Hava Durumu
03:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
03:55 Hava Durumu
04:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
04:55 Hava Durumu
05:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
05:55 Hava Durumu
06:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
06:40 Spor
06:50 Hava Durumu
06:55 Paranın Nabzı
07:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
07:35 Spor
07:45 G.Abur Canlı Hava
07:50 Laf Aramızda
07:55 Piyasa Ekranı
08:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
08:50 G.Abur Canlı Hava
08:54 Piyasa Ekranı
09:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
09:35 NTV Ekonomi Geri Sayım
10:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
10:40 Spor
10:50 Hava Durumu
10:55 Paranın Nabzı
11:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
11:35 Spor
11:45 Laf Aramızda
11:50 Hava Durumu
11:55 Piyasa Ekranı
12:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
12:30 Spor
12:40 NTV Ekonomi Piyasa Ekranı
12:50 G.Abur Hava Durumu
12:55 Paranın Nabzı
13:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
13:50 G.Abur Hava Durumu
13:55 Piyasa Ekranı
14:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
14:30 Spor
14:40 NTV Ekonomi Finans Kafe
14:50 Hava Durumu
14:55 Paranın Nabzı
15:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
15:35 Spor
15:45 Laf Aramızda
15:50 Hava Durumu
15:55 Paranın Nabzı
16:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
16:40 Spor
16:50 Hava Durumu
16:55 Paranın Nabzı
17:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
17:49 Hava Durumu
17:55 Paranın Nabzı
18:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
18:35 Spor
18:45 Laf Aramızda
18:50 Hava Durumu
18:55 Piyasa Ekranı
19:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
19:30 Sporun Not Defteri
19:45 Ana Haber Özet
19:50 G.Abur Hava Durumu
19:55 Piyasa Ekranı
20:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
20:50 Hava Durumu
20:55 Piyasa Ekranı
21:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
22:55 Hava Durumu
23:00 Barış Pınarı Harekatı Özel Yayın
23:50 G.Abur Hava Durumu
23:55 Paranın Nabzı