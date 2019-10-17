17 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:30 Aşk Ağlatır
01:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:00 Çukur
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Yeni Gelin
06:15 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Şerefi
22:15 Turist
22:15 Suçlular Takımı