17 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Beşiktaş Seçime Doğru
03:30 Premier Futbol
04:30 Spor Artı
05:30 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Almanya Bundesliga Özetler
09:35 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:20 Efsanelerin İzinde
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Akşamı
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Aktüel Futbol
21:00 Beşiktaş Seçime Doğru
22:30 Avrupanın Paslaşması
23:00 Avrupanın Paslaşması
23:30 Aktüel Futbol