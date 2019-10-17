17 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Şampiyon

02:50 Kalk Gidelim

05:25 Seksenler

06:25 İncir Ağacı

07:55 Benim Adım Melek

10:30 Şampiyon

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23:45 Benim Adım Melek