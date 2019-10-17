17 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

Birsel Vardarlı Demirmen: Oyuncular ve antrenörler değişir ama Fenerbahçe, kupaları almaya devam eder

"Kendimi antrenörlüğe daha yakın hissediyorum"

"Bu sene de ligi domine edeceğiz gibi duruyor"

"Milli takımda yapılanma biraz daha farklı olmalı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin: Asker selamı konusunda asla geri adım atmamalıyız

"Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanarak gol bulmalıyız"

"Takım gibi takım diyeceğimiz bir milli takım var"

"Biz büyük bir milletiz, mütevazilik bir yere kadar"

"Türk milletinin sporda, siyasette birilerine yaranma gibi düşüncesi olamaz"

MKE Ankaragücü Kaptanı İlhan Parlak: Fransa'da kardeşlerimiz o selama durduğunda çok gururlandık

"UEFA siyasi olarak nitelendiriyor"

Başkent ekibi, Beşiktaş maçı öncesinde 3 puana kenetlendi

BEŞİKTAŞ

11.30 MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları basına kapalı antrenmanla devam edecek.

16.00 Siyah-beyazlı kulüpte 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar için renk seçimi gerçekleştirilecek.

GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

FENERBAHÇE

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

16.00 Manisa Futbol Kulübü Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nin açılışına; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Manisa Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Manisa BŞ.BLD Başkanı Cengiz Ergün katılacak.

BASKETBOL

Turkish Airlines EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - K. Baskonia

EuroLeague Kadınlar

18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Nadezhda Orenburg

EuroCup Kadınlar

19.00 Botaş - E. Ramla

18.00 ZHBK Sparta K Vidnoye - Beşiktaş TRC İnşaat

18.00 Hatay B.B. Spor Kulübü - Tsmoki-Minsk