17 Farklı Milletten Öğrenciler Kongrede Buluştu

– MALTEPE Üniversitesi bugün 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Kongresine ev sahipliği yaptı. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bu kongrede 17 ülkeden katılan öğrenciler 'Gençlik, İşletme ve Toplum' teması özelinde çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.altepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresi'nin ( Maltepe University International StudentCongress – MUISC'19) bu sene 7'ncisi düzenlendi. Pek çok ülkeden katılımcı ile gerçekleşen etkinlikte öğrenciler çeşitli sunumlar yaptı. Bu seneye özel olarak belirlenen 'Gençlik, İşletme ve Toplum' konusunda konuşmalar gerçekleştiren öğrenciler yeni dünyayı ve bakış açılarını aktardı. Programa açılış konuşmacısı olarak ise bir girişimci olan Behiye Özdemir davet edildi. Gençlerle kendi deneyimlerini paylaşan Özdemir, hayal kurmak ve ondan vazgeçmemek noktasında öğrencilere öğütlerde bulundu.KONGREYLE TAMAMEN ÖĞRENCİLER İLGİLENİYORKongrenin, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi özelinde yapılan ve öğrencilerin aktif olduğu bir çalışma olduğunun altını çizen Dekan Prof. Dr. Gonca Telli, "Öğrencilerin bu sorumluluğu üstlenmesi becerilerinin ve organizasyon yeteneğinin gelişmesini sağlıyor, bir uygulamacı haline dönüşüyorlar. Biz de fakülte olarak bu çalışmalarına destek oluyoruz. Bu seneki çalışmanın ana teması 'Gençlik, İşletme ve Toplum' oldu. Çünkü madem gençlere yönelik bir kongre hazırlıyoruz; gençlerin bu konularla ilgili aktivitelerini, düşüncelerini ve çalışmalarını merak ettik.Geçen seneye göre daha farklı bir yapıdayız çünkü geçen senelerde sadece lisans öğrencilerini alıyorduk ama bu sene yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de konuk ediyoruz" dedi.Katılımcı sayının her yıl arttığını belirten Dekan Prof. Dr. Telli, "Tam olarak 17 ülkeden 40 katılımcıyla bu sene beraberiz. Bu bize çok heyecan veriyor. Başlıca katılım gösteren ülkeler çevre ülkelerimiz, Bulgaristan ve Ukrayna gibi. Türkçe bilip gelen öğrenciler dahi var" diye konuştu.YABANCI ÖĞRENCİLER KÜLTÜRÜMÜZÜ DE TANIYORLARUluslararası alanda, pek çok farklı kültürden öğrenci ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyan ve aynı zamanda Öğrenci İdari Komitesi Başkanı Sekmen Şeker, " Maltepe Üniversitesi her alanda kendini gösterdiği gibi uluslararası bir alanda da bir entegrasyon oluşturmaya çalışıyor. Her yıl öğrenciler geliyor ve belirlenen konular hakkında sunum yapıyor. Sunumdan sonraki gün ise bir gezi düzenleyerek şehrimizi ve kültürümüzü tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı."HERKES HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMALI"Kongreye açılış konuşmacısı olarak davet edilen bir bebek kıyafet markası sahibi, girişimci Behiye Özdemir ise şöyle konuştu:"Öncelikle üniversiteye çok teşekkür ederim. Burada bulunma amacım aslında gençlere ilham kaynağı olmak. Ben bir bebek kıyafeti firması kurdum ve bu bizim pazarımızda lükse hitap eden bir noktada. ve bir boşluğu doldurdu diyebilirim. Her geçen gün yukarı doğru ilerliyorum, bu hikayeyi de bugün genç arkadaşlarla paylaşacağım. Ben her zaman tekstille alakalı bir iş yapmak istemiştim, bu benim hayalimdi. İnsanların hayallerinin peşinden koşması gerekiyor." - İstanbul