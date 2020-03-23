Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››17 Gençlik'ten sağlık çalışanlarına destek - Haberler

17 Gençlik'ten sağlık çalışanlarına destek

Çanakkale Dardanelspor 17 Gençlik Taraftar grubu sağlık çalışanlarına destek olmak için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bahçesine pankart astı.

23.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:19
17 Gençlik'ten sağlık çalışanlarına destek
Çanakkale Dardanelspor 17 Gençlik Taraftar grubu sağlık çalışanlarına destek olmak için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bahçesine pankart astı.

Korona virüs salgını dolayısıyla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına bir destek de 17 Gençlik Taraftar grubundan geldi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bahçesine maskelerini takarak giden grup, 'Tüm sağlık çalışanlarına ve emekçilerine minnettarız. Evde kal' pankartı açtılar. İş yoğunluğu ve salgın nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan taraftar grubu ve sağlık çalışanları birbirlerine teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Devlet Hastanesi, Çanakkale, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı
Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan pilot tahliye edildi Haberler
Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan pilot tahliye edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haber Fatih ve Bahabey caddeleri dezenfekte edildi - Haber Koronavirüse karşı anonslu uyarı - Haber Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet - Haber İtalya'nın ünlü tarihi ve turistik bölgelerinde 'korona virüs' ıssızlığı - Haber KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading