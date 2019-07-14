14.07.2019 15:18
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17 gölete 133 bin sazan yavrusu bırakıldı

17 gölete 133 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kırşehir'de 17 gölete 133 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Kırşehir'de 17 gölete 133 bin sazan yavrusu bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılı balıklandırma programı kapsamında Kırşehir'de görevli ekiplerce sazan yavruları 17 göletlere bırakıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, su kaynaklarını korumayı, su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını vurguladı.
Balık yavrularının ağırlığının 4-5 gram olduğunu, 4 yılda ortalama 40 santimetre büyüklüğe ulaşabildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Göletlerden Çiftlikbala'ya 50 bin, Sarıömerli, Karakaya, Çağırkan, Savcılı, Darıözü, Değirmenözü, Dulkadirli, İkizağıl, Karaboğaz, Kırdök, Gölcük, Yeniköy, Kargın Göletine 10 bin, Boğazevci ve Harmanaltı'na 5'er bin, Akçakent göletine 3 bin yavru bırakıldı. Toplam 133 bin sazan yavrusunun gelişimini kısa süre tamamlayarak, göletlerdeki balıklandırma sayıları artacak."
Şahin, Kırşehir'de son 10 yılda 1,5 milyondan fazla sazan yavrusunun göletlerle buluşturulduğunu hatırlattı.
Kaynak: AA
Kenan Şahin, Kırşehir, Güncel

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