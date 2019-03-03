17 Haftalık Hamile Olan Bengü Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

GeÃ§tiÄŸimiz sene AÄŸustos ayÄ±nda Selim SelimoÄŸlu ile dÃ¼nya evine giren ÅŸarkÄ±cÄ± BengÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan 16 haftalÄ±k hamile olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. HamileliÄŸinin 17'inci haftasÄ±na giren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, bebeÄŸinin cinsiyetini aÃ§Ä±kladÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±z bebekleri olacak.

"ANNE OLUYORUM"

"DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel duygusunu sizlerle paylaÅŸmanÄ±n zamanÄ± geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeÄŸimiz oluyor. 16. HaftamÄ±zdayÄ±z ve ben Ã¶ÄŸrendiÄŸim ilk gÃ¼nden beri tarif etmesi Ã§ok zor duygular yaÅŸÄ±yorum... Sanki bu yaÅŸÄ±ma kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m duygular bomboÅŸ benim iÃ§in... Kocaman bir sevinÃ§, heyecan, merak, endiÅŸe, hepsi bir arada. Allah'Ä±n izniyle ve sizlerin de dualarÄ±yla bebeÄŸimizi saÄŸlÄ±kla kucaÄŸÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nÃ¼ merakla ve heyecanla bekliyoruz... Bu sÃ¼reÃ§te sizler de bizim iÃ§in hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamiÅŸleri korusun. Sizi seviyoruz ve ikimiz de Ã¶pÃ¼yoruz"

"SAÄLIKLA GEL GÃœZEL KIZIMIZ"

Hamile olduÄŸunu takipÃ§ileriyle paylaÅŸan BengÃ¼, sosyal medya hesabÄ±ndan sevenlerine bebeÄŸinin cinsiyetini duyurdu.BengÃ¼, "SaÄŸlÄ±kla gel gÃ¼zel kÄ±zÄ±mÄ±z, ÅŸeker kÄ±zÄ±mÄ±z, bal kÄ±zÄ±mÄ±z" notunu paylaÅŸtÄ±.