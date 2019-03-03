03 Mart 2019, 15:31
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17 Haftalık Hamile Olan Bengü Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

17 Haftalık Hamile Olan Bengü Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

17 haftalık hamile olan şarkıcı Bengü, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Bengü, sosyal medya hesabından "Sağlıkla gel güzel kızımız, şeker kızımız, bal kızımız" notuyla kızları olacağını duyurdu.

GeÃ§tiÄŸimiz sene AÄŸustos ayÄ±nda Selim SelimoÄŸlu ile dÃ¼nya evine giren ÅŸarkÄ±cÄ± BengÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan 16 haftalÄ±k hamile olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. HamileliÄŸinin 17'inci haftasÄ±na giren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, bebeÄŸinin cinsiyetini aÃ§Ä±kladÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±z bebekleri olacak.

"ANNE OLUYORUM"

"DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel duygusunu sizlerle paylaÅŸmanÄ±n zamanÄ± geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeÄŸimiz oluyor. 16. HaftamÄ±zdayÄ±z ve ben Ã¶ÄŸrendiÄŸim ilk gÃ¼nden beri tarif etmesi Ã§ok zor duygular yaÅŸÄ±yorum... Sanki bu yaÅŸÄ±ma kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m duygular bomboÅŸ benim iÃ§in... Kocaman bir sevinÃ§, heyecan, merak, endiÅŸe, hepsi bir arada. Allah'Ä±n izniyle ve sizlerin de dualarÄ±yla bebeÄŸimizi saÄŸlÄ±kla kucaÄŸÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nÃ¼ merakla ve heyecanla bekliyoruz... Bu sÃ¼reÃ§te sizler de bizim iÃ§in hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamiÅŸleri korusun. Sizi seviyoruz ve ikimiz de Ã¶pÃ¼yoruz"

"SAÄLIKLA GEL GÃœZEL KIZIMIZ"

Hamile olduÄŸunu takipÃ§ileriyle paylaÅŸan BengÃ¼, sosyal medya hesabÄ±ndan sevenlerine bebeÄŸinin cinsiyetini duyurdu.BengÃ¼, "SaÄŸlÄ±kla gel gÃ¼zel kÄ±zÄ±mÄ±z, ÅŸeker kÄ±zÄ±mÄ±z, bal kÄ±zÄ±mÄ±z" notunu paylaÅŸtÄ±.

Selim, Anne, Magazin


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