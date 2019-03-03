17 Haftalık Hamile Olan Bengü Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, Instagram hesabından hamile olduğunu açıklamıştı.

TARİF ETMESİ ZOR DUYGULAR YAŞIYORUM

39 yaşındaki popçu anne olacağını Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu: ''16 haftalık hamileyim. Öğrendiğim andan beri tarif etmesi zor duygular yaşıyorum. Sevinç, heyecan, endişe, merak hepsi bir arada.''

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Bengü, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

"KIZIMIZ OLACAK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Bengü, bebeğinin kız olacağını duyurdu.