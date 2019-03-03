03 Mart 2019, 16:41
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17 Haftalık Hamile Olan Bengü Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

17 haftalık hamile olan şarkıcı Bengü, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Bengü, sosyal medya hesabından "Sağlıkla gel güzel kızımız, şeker kızımız, bal kızımız" notuyla kızları olacağını duyurdu.

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, Instagram hesabından hamile olduğunu açıklamıştı.

TARİF ETMESİ ZOR DUYGULAR YAŞIYORUM

39 yaşındaki popçu anne olacağını Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu: ''16 haftalık hamileyim. Öğrendiğim andan beri tarif etmesi zor duygular yaşıyorum. Sevinç, heyecan, endişe, merak hepsi bir arada.''

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Bengü, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

"KIZIMIZ OLACAK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Bengü, bebeğinin kız olacağını duyurdu.

Selim Selimoğlu, Instagram, Bengü, Magazin


YORUMLAR (3)
BU ÜLKEYE YAKISMIYOR: BENIMDE YAKINDA BIR COCUGUM OLACAK BABASI OLARAK ALLAH BIR EVLAT NASIP ETTI SAGLIKLI VE HAYIRLI BIR COCUK OLSUN YETER DIYEREK CINSIYETINI MERAK ETMEDIGIM HALDE ELALEMIN HATTA ADINI BILE ILK DEFA DUYDUGUM BIRININ DOGACAK COCUGUNUN CINSIYETI BENI BIZLERI NE DIYE ILGILENDIRSIN ELALEMIN DERDI BIZIMI GERDI BUDA HABERCILIKMI SIZCE LÜTFEN BIRAZ OKUYUCUYA SAYGI DUYUN
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OGÜN ÜNVER: çok önemli bir haberdi az daha eksik kalacaktık,bırakın bu işleri allah rızası için bize ney bengünün bebeginin cinsiyetinden
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MEMLEKETİM: Ne zaman yediginide aciklasada biz hesaplasak cikaricagi günü.
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