Haberler » Güncel » 17 ilde 2 bin 200 kişi, 'gönüllülük' çağrısı yapacak - Haber

17 ilde 2 bin 200 kişi, "gönüllülük" çağrısı yapacak

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, yarın 17 ilde eş zamanlı olarak, 2 bin 200 gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:1817 ilde 2 bin 200 kişi,
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Programı iş birliğinde, yarın 17 ilde eş zamanlı olarak, 2 bin 200 gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi birçok etkinlik düzenlenecek.
Etkinlik Koordinatörü Reyhan Çomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü yapılan faaliyetlerin sadece vatandaşların değil toplumların kalkınması için de önemli olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Türkiye Programı desteğiyle gönüllülük bilincinin herkes tarafından benimsenmesi amacıyla bu programı düzenlendiklerini ifade etti.
5 Dünya Gönüllüler Günü'nü sahada geçirmek istediklerini aktaran Çomak, yapacakları etkinliklerin, BM üyesi 193 ülkenin kabul ettiği, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi temaların yer aldığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (SKA) dayandığını söyledi.
Çomak, yapılacak programlarda gönüllülerin tüm toplum kesimleriyle iş birliği içinde çalışmalar yapacağına ve çeşitli stantlar açacağına değinerek, "Örneğin engelsiz hayat stantları olacak. Ziyaretçilerin engellilerle empati kurmalarını sağlamak için buralarda parkurlar oluşturulacak. Sağlıklı yaşam standında bilgilendirme yapılacak. Çevreyi tanıma ve koruma standında da geri dönüşüm malzemeleri anlatılacak." diye konuştu.
Stantların açılışından sonra "gönüllülük maratonu" adı verilen bir yürüyüşün yapılacağını ve gönüllülerin çevre temizliği yapacağını aktaran Çomak, "Ayrıca gönüllülerimiz, yürüdükleri süre zarfında 'Gönüllülük gülümsemeyle başlar' sloganını temsil eden gülen suratlı rozetlerle takacaklar." dedi.
"Amacımız dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek"
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Başkanı Erol Öztamur ise her ilde farklı etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Bazı illerimizde, gönüllüler köy okulundaki çocuklarla vakit geçirecek, bazı illerimizdeki gönüllüler, iklim şartları el veriyorsa fidan dikecek, uçurtma şenliği yapacak, huzurevi ziyareti, engelli bireylerle etkinlikler gerçekleştirecekler. Tam 2 bin 200 gönüllü sahada olacak. Etkinliklere 50 bin kişinin katılmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Damla Gönüllüleri temsilciliklerinin bulunduğu Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kars, Kırklareli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Şırnak olmak üzere 17 ilde etkinliklerin yapılacağını aktaran Öztamur, etkinliklere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da davet edildiğini söyledi.
Öztamur, şunları kaydetti:
"Gönüllülük faaliyetlerini, bir yaşam tarzı haline getirmek amacıyla 5 Aralık'ta sahaya iniyoruz. Amacımız, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek. Belli bir yaştan sonra insanlar gönüllülük kavramını sadece bağış odağında bırakıyorlar. Biz, bunun dışına çıkmak istiyoruz. Bir hayatın gönüllü olarak nasıl geçirilebildiğini anlatmak, yapılan faaliyetlerle başka insanların yaşamına dokunmak, onların duygularını hissetmek istiyoruz."
Gençlik ve Bakanlığınca 2013'te başlatılan Damla Projesi'ne katılan gönüllü gençlerin kurduğu Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği, faaliyetlerini halen 42 ilde ve 8 ülkede 20 bin gönüllü ile devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Samsun'da mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Vali Pehlivan: Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 arttı - Haber
17:23 Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan Yeşilçam konseri - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
17:19 50 iş gününde 2 buçuk milyon metrekare asfalt atıldı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:26 Dünyanın ilk uçan aracında seri üretime geçildi
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:20 Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
4.12.2019 17:28:16