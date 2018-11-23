17 İlde Aranan Sahte Medyum, Bursa'da F Serisi Dolar ile Yakalandı

17 ilde aranan sahte medyum, Bursa
'da F serisi dolar ile yakalandı
TÜRKİYE'nin 17 ilinde polis tarafından alanan ve Kesira' olarak bilinen büyücü, Bursa polisi tarafından saklandığı evde yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda para, silah ve sim kart ele geçirilirken, FETÖPDY üyelerinin taşıdığı F serisi dolar da bulundu. 'Kesira' kod adlı sözde büyücünün, annesi Atike İncekara'nın da büyücü dolandırıcılığından cezaevinde olduğu öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri
, Türkiye
'de 17 ilde aranan, hakkında 47 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan ve halk arasında 'Kesira', 'Feyzullah Hoca' ve 'Süleyman Hoca' olarak bilinen büyücü Sonay İncekara'nın saklandığı adresi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Sonay İncekara'yı ve beraberindeki 5 çalışanını gözaltına aldı.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA, SİLAH VE F SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ Polis
ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda, 150 bin lira nakit para, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, 10 sahte kimlik, 30 adet sim kartı, 15 adet telefon ve FETÖPDY üyelerinin taşıdığı F serisi dolar ele geçirildi. Sonay İncekara'nın cep telefonunu incelemeye alan polis ekipleri müşterileri ile olan mesajları ortaya çıkardı. Müşterilerin, Kısmetim kapalı, aşık olmam için büyü yapar mısın diye mesaj attıkları, İncekara'nın ise, 5 bin lira karşılığında kısmet açma büyüsü yaparım diye cevap verdiği belirtildi.
AİLE BOYU 'SAHTE MEDYUM'
Şüpheli Sonay İncekara'nın annesi Atike İncekara'nın da 20 farklı suçtan kaydının bulunduğu ve 'sahte meydum', 'dolandırıcılık', 'alıkoyma' suçlarından cezaevinde yattığı belirtildi. Ayrıca Sonay İncekara'nın, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi. Adliyeye sevk edilen İncekara, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının Neden gözaltına alındınız sorusuna, Hasbelkader diye cevap verdi. İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Polis,Bursa