17 Kasım 2018, 09:40
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17 Kasım Cumartesi Dha Spor Gündemi

17 Kasım Cumartesi Dha Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ17: 00 Sırbistan - Karadağ20: 00 TÜRKİYE - İSVEÇ 20: 00 Azerbaycan - Faroe Adaları20: 00 Malta - Kosovo22: 45 İtalya - Portekiz22: 45 Arnavutluk - İskoçya22: 45 Romanya - LitvanyaBEŞİKTAŞ 10: 30 Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4'üncü Olağan Toplantısı yapılacak15:...

UEFA ULUSLAR LİGİ

17: 00 Sırbistan - Karadağ

20: 00 TÜRKİYE - İSVEÇ 

20: 00 Azerbaycan - Faroe Adaları

20: 00 Malta - Kosovo

22: 45 İtalya - Portekiz

22: 45 Arnavutluk - İskoçya

22: 45 Romanya - Litvanya

BEŞİKTAŞ 

10: 30 Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4'üncü Olağan Toplantısı yapılacak

15: 00 Beşiktaş ile İstanbulspor arasında hazırlık maçı oynanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13: 00 Sakarya BŞB Basketbol - Tofaş

15: 15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji

17: 30 Banvit - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi - 

16: 00 Halkbank - Karayolları

15: 00 Aydın B.Şehir Bld. - Vakıfbank

16: 00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Çanakkale Bld.

14: 00 Fenerbahçe - Galatasaray

Efeler Ligi -

14: 00 Halkbank - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

HAZIRLIK MAÇLARI

14: 00 Antalyaspor - Afganistan A Milli Takımı

13: 00 Kayserispor - U21 Takımı

15: 00 Bursaspor - Balıkesirspor

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - U21 Takımı Azerbaycan,Sırbistan Karadağ
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:40



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