17 Kasım Cumartesi Dha Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ<br><br>17: 00 Sırbistan - Karadağ<br><br>20: 00 TÜRKİYE - İSVEÇ <br><br>20: 00 Azerbaycan - Faroe Adaları<br><br>20: 00 Malta - Kosovo<br><br>22: 45 İtalya - Portekiz<br><br>22: 45 Arnavutluk - İskoçya<br><br>22: 45 Romanya - Litvanya<br><br>BEŞİKTAŞ <br><br>10: 30 Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4'üncü Olağan Toplantısı yapılacak<br><br>15: 00 Beşiktaş ile İstanbulspor arasında hazırlık maçı oynanacak.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek<br><br>GALATASARAY<br><br>Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -<br><br>13: 00 Sakarya BŞB Basketbol - Tofaş<br><br>15: 15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji<br><br>17: 30 Banvit - Pınar Karşıyaka<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi - <br><br>16: 00 Halkbank - Karayolları<br><br>15: 00 Aydın B.Şehir Bld. - Vakıfbank<br><br>16: 00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Çanakkale Bld.<br><br>14: 00 Fenerbahçe - Galatasaray<br><br>Efeler Ligi -<br><br>14: 00 Halkbank - İkbal Afyon Bld. Yüntaş<br><br>HAZIRLIK MAÇLARI<br><br>14: 00 Antalyaspor - Afganistan A Milli Takımı<br><br>13: 00 Kayserispor - U21 Takımı<br><br>15: 00 Bursaspor - Balıkesirspor<br><br>16: 00 Aytemiz Alanyaspor - U21 Takımı