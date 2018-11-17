Osmaniye
'de "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Dünya Premetüre Günü'nü kutladığını belirtti.
Kentteki hastanelerin fiziki şartlarının iyi durumda olduğunu kaydeden Öznavruz, hastanelerde anne karnını aratmayan üst düzey küvezlerin varlığının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Yeni doğan çocukları ve özellikle prematüreleri, çok tipili beklenmedik bir hava şartlarıyla karşılaşan gömlekli bir insana benzettiğini anlatan Öznavruz, "Eğer o insanı uygun zaman ve şartlarda uygun bir mekana almaz, uygun giysiler sağlayamazsanız sürecin ne olacağını biliyorsunuz. İleri derecede düşük doğum ağırlıklı olan bin gramın altında doğan çocuklarımızın yüksek riskli grup olduğunu biliyoruz. Bir basketbolcunun avucunun içerisine sığacak kadar 550-600 gram doğan çocuklarımızın yaşamla bağdaşır hale geldiği bu süreç, gerçekten azımsanmayacak kadar çok ileri derecedir." şeklinde konuştu.
Öznavruz, anne adaylarının 18 yaşından önce evliliklere dur demesi gerektiğini söyledi.
Öznavruz, "Kariyer yapmak adına doğumlarını 35 yaşından sonraya erteleyen çalışanlarımız şunu bilmelidir ki en iyi çalışma ve doğum şartları 18-35 yaş aralığıdır. 'Hem çocuk yaparım hem de kariyer yaparım' sözünü aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.
Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Gülsu, hastanede 19 kuvözlü yenidoğan yoğun bakım ünitesi olduğunu söyledi.
Hastanede prematüre doğan çocukların istenilen sağlık seviyesine ulaştırılması için yoğun bakım ve personel donanımının bulunduğunu ifade eden Gülsu, ailelerin dünya prematüre gününü tebrik etti. Yenidoğan
Yoğun Bakım Uzmanı Mustafa Akça
da prametürenin erken doğan bebek olduğunu anımsattı.
Devlet Hastanesinde 2017-2018 yılında 37 prematüre çocuk dünyaya geldiği aktaran Akça, 37 haftanın altında doğanların prematüre anlamına geldiğini aktardı.
Konuşmalardan sonra üzerinde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" yazılı pasta kesildi.
Program, prematüre çocuk sahibi ailelere çeşitli hediyeler verilmesiyle son buldu.
Anne,Osmaniye
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:32