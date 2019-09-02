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17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda bir binanın 17'nci katından düşen 2 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

02.09.2019 20:14 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda bir binanın 17'nci katından düşen 2 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu Saji Mahmut Issa Elkemaıtı isimli 2 yaşındaki kız çocuğu 18 katlı sitenin 17'nci katından aşağıya düştü. Küçük kızın düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 2 yaşındaki kızın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çevreyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Küçük çocuğun cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Merkezefendi, Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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