17. Ketenli Yayla Şenliği

Seydişehir
'de Ketenliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği yayla şenlikleri Havutbaşı alanında yapıldı.
Ketenliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Mehmet Kaçaroğlu, "Ketenliler olarak Ketenli yayla şenliğinin 17'ncisinin düzenlenmesi gururunu yaşıyoruz. İnsanların doğduğu yerleri, görmeleri ve annelerinin, babalarının, dedelerinin mezarlarını ziyaret etmeleri ve en önemlisi sıla-ı rahim yapmaları çok önemli. Şenliğimize emeği geçen katkı sağlayan hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Şenlikte sema gösterisi, mehter, halk oyunları gösterisi ile gelenlere pilav ikramı yapıldı.
Şenliğe AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
, Seydişehir Kaymakamımız Aydın Erdoğan
, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal
ile çok sayıda Ketenlili katıldı.
Kaynak: AA
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