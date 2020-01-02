Haberler » Güncel » 17 kişi kumar oynarken yakalandı - Haber

17 kişi kumar oynarken yakalandı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.

02.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:36 17 kişi kumar oynarken yakalandı

KAYSERİ'nin ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.

Tomarza Komutanlığı ekipleri, İmamkullu Mahallesi'nde bulunan O.E.'ye ait 2 katlı evin alt katında, kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Jandarma eve baskın düzenledi. Evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.Ev sahibi O.E. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatılırken, kumar oynayan 17 kişiye, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 320'er lira para cezası kesildi.



Jandarma, Tomarza, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haber
15:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti - Haber
15:50   FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği - Haber
15:49   Başkan Şahin Şehir Ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı - Haber
15:49   Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 15:52:04