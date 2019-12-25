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17 kişilik kapasitede 34 öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi

ADANA'da 17 yolcu kapasiteli minibüste, 34 öğrenci taşıyan servis şoförüne 2 bin 211 lira para cezası kesildi.

25.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:51 17 kişilik kapasitede 34 öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi

ADANA'da 17 yolcu kapasiteli minibüste, 34 öğrenci taşıyan servis şoförüne 2 bin 211 lira para cezası kesildi. Servis aracı, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu'nda 2 çocuğu öğrenim gören Z.E. (41), okul önünde servisten inen öğrencileri kayda alıp, tek tek saydı. 17 yolcu kapasiteli servis aracından 34 öğrenci indiğini tespit eden Z.E. servis şoförü ile hostese, "Bu araçta bu kadar öğrenci taşınır mı?" diyerek tepki gösterdi. Z.E. daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis araçlarını denetledi.  Polis, söz konusu servis aracının ismi açıklanmayan sürücüsüne ise yasal işlem uyguladı. Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında, ilgili belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında 'Belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesinden 2 bin 18 lira, 'Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak' maddesinden 85 lira, 'Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek' maddesi gereğince 108 lira olmak üzere toplam 2 bin 211 lira para cezası verildi. Servis aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi.

DENETİMLER SÜRECEK

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kazaları incelendiğinde kazaya uğrayanların çoğunluğunun 5-14 yaş grubu ilköğretim çağındaki çocuklar olduğunun görüldüğü kaydedilerek, "Yarının büyüğü ve geleceğimiz olan çocuklarımızı trafik kazalarından korumak, sağlıklı ve bilinçli bir birey olarak topluma kazandırmak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze ekiplerimizce servis araçları üzerinde denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince çocuklarımızın okullara güvenle taşınmalarını sağlamak için yapılan çalışmaların etkinliğinin arttırılabilmesi için anne-babaların da güvenli olmayan ve standart dışı araçlarla çocuklarının taşınmasına izin vermemeleri gerekmektedir. Servis araçları ile ilgili denetimlerimize aralıksız devam edilecek çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye atacak taşımalara asla izin verilmeyecektir" denildi.



Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA

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