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17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar

ADANA'da 17 kişilik okul servisinde 34 öğrencinin taşındığı öne sürüldü.

13.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:0017 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar

ADANA'da 17 kişilik okul servisinde 34 öğrencinin taşındığı öne sürüldü. Öğrencilerin servisten inişini cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan velilerden Veli (42), "Çocuklar, bir çuvala doldurulurcasına taşınıyorlar. İnsani şartlarda getirilip götürülmeleri lazım" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu'nda iki çocuğu öğrenim gören Z.E. (41), okul önünde servisten inen öğrencileri kayda alıp, tek tek saydı. 17 kişilik olduğu belirtilen servisten 34 öğrencinin inmesine şaşıran Z.E. servis şoförü ve hostese de, "Bu araçta bu kadar öğrenci taşınır mı?" diye tepki gösterdi. Z.E., görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri paylaşmasının ardından okulun servis şoförlerinin eşi Z.E.'yi tehdit ettiğini söyleyen Veli Ege ise, okulun tüm servislerinin normal sayıdan fazla öğrenci taşıdığını ve öğrencilerin sıkışık bir şekilde yolculuk ettiğini belirtti.

ÇOCUKLARIMI SERVİSTEN ALDIM

İki çocuğunun da aynı okulda öğrenim gördüğünü ve bir süre okula servisle gidip geldiklerini kaydeden belediye işçisi Veli Ege, servislerin aşırı kalabalık olduğunu gördükten sonra çocuklarını okula kendi imkanlarıyla getirip götürmeye karar verdiğini söyledi. Eşiyle birlikte yaşanan bu durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldıklarını ve öğrencileri bu durumdan kurtarmak istediklerini dile getiren Ege, "Biz görüntü çekiyoruz diye servis şoförleri ve hostesleri tepki gösterip, saldırdı. Yazıktır bu çocuklara. Bir aracın içinde o kadar çocuk taşınır mı? 5 senedir aynı şekilde çuvala doldururcasına getirip götürüyorlar öğrencileri. Tek isteğim buradaki çocukların okullarına gidip gelirken insani şartlar altında taşınmasıdır. Kimseyle başka bir sorunumuz yoktur" dedi.

34 ÖĞRENCİ SAYDIM

Çocuklarını okuldan almaya gittiğinde okul servisinin kapıya yaklaşıp öğrenci indirdiğini ve 17 kişilik servisten 34 öğrencinin çıktığını söyleyen Z.E. ise gördüğü manzara karşısında hem üzüldüğünü hem de çok şaşırdığını söyledi.



Ege, Güncel

Kaynak: DHA

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