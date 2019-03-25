17 Maçlık Yenilmezlik Serisi Şampiyonluğu Getirdi

Ligde son 17 maçında mağlup olmayan ve bu süreçte 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak şampiyonluk hedefine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımının bu müthiş performansı Türkiye'de ses getirdi.

Ege ve Türk Futbolu, Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3'üncü Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımının son 17 maçta yakaladığı müthiş yükselişi ve yaşadığı şampiyonluğu konuşuyor. Teknik Sorumlu Turgay Sütcüoğlu yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, hafta sonunda Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 6-1 farklı mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüslemişti. Mücadele verdiği Bölgesel Gelişim Ligi 3'üncü Grup'ta en son yenilgisini 9.hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Turgutluspor'a 2-0 mağlup olarak alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri, Turgutluspor yenilgisinin ardından oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'un tarihinde alt yapıda futbol arenasında ilk şampiyonluğuna imza attı.

10. Haftadan İtibaren Yenilmezlik Serisini Başlattı

Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta en son yenilgisini 9. haftada deplasmanda karşılaştığı Turgutluspor karşısında alan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, 10. hafta maçında kendi evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğun adımlarını atmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri ligde oynadığı son 17 maçta hanesine 39 puan yazdırdı. Sezonu 52 puanla zirvede tamamlayan Manisa Büyükşehir'in gençleri yaşadığı bu muhteşem başarı öyküsüyle gururumuz oldu.

Kaynak: Bültenler