Haberler » 3. Sayfa » 17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular - Haberler

17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular

Samsun'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 5'i kadın 7 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

04.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:5417 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular
'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 5'i kadın 7 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların 'folyo' ile alarma yakalanmadıkları ortayı çıktı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 şüpheli, girdikleri mağazadan çaldıkları eşyaların alarm barkotu ve cihazlarını alüminyum folyoya sardı. Bu şekilde alarm ötmeden mağazadan çıkan hırsızlar, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yapınca yakayı ele verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların çaldıkları, giyim eşyaları, elektronik alet ve zücaciye malzemelerini bir araç içinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada Canik ilçesindeki alışveriş merkezindeki 16 mağazadan, İlkadım ilçesindeki alışveriş merkezindeki 1 mağazadan olmak üzere 17 mağazadan hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlardan M.A. (44) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polisteki sorgusu tamamlanan G.A. (49), K.A. (53), T.H. (50) ve L.L. (54) adlı kadınlar ile N.Y. (40) ile B.L. (29) Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:11 Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için binaya giriş yaptı -2 - Haberler
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü - Haberler
15:10 Rusya'da petrol boru hattında yangın: 2 yaralı - Haberler
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de - Haberler
15:06 BBP Genel Başkanı Destici: "Asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını teklif ediyoruz" - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:14:21