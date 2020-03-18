17 Mart 2020 Haberleri
17 Mart 2020 Manşet Haberleri.
18.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:18
- Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
- İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
- CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
- Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
- Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
- Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
- Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
- New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
- Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
- Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
- İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
- Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
- Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
- ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
- İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
- Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
- Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
- Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
- Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
- Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
- AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
- Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
- TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
- Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
- Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
- Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
- Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
- Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
- Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
- Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
- Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
- Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
- Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi: Okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
- Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
- EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
- Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Genel
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