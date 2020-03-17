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17 Mart 2020 Star Yayın Akışı

17 Mart 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

17.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 06:45
17 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Güven Bana

00:15 Babil

02:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Türk Müziği

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Güzel Köylü

05:50 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Ay Lav Yu Tuu

22:30 Ay Lav Yu Tuu

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Güzel Köylü, Star, TV, TV

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