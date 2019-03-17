17 Mart Pazar Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü<br><br>16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir<br><br>19.00 Bursaspor - Galatasaray<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>Takım izinli<br><br>SPOR TOTO 1'İNCİ LİG<br><br>13.30 Altay - Kardemir Karabükspor<br><br>13.30 Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor<br><br>16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği<br><br>16.00 Boluspor - Balıkesirspor Baltok<br><br>TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>19.30 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)<br><br>22.30 Milan - Internazionale (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu BSL<br><br>17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol<br><br>20.00 İstanbul BBSK - Darüşşafaka Tekfen<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>14.00 İstanbul Üniversitesi - Galatasaray<br><br>14.00 Beşiktaş - İzmit Belediyespor<br><br>16.00 Botaş - Çukurova Basketbol Kulübü<br><br>16.00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe<br><br>16.30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adana Basketbol<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>15.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta