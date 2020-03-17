Menü
Haberler ›› Spor ››17 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Spor

17 Mart Salı DHA Spor Gündemi

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde...

17.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:56
17 Mart Salı DHA Spor Gündemi

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ

15.00 UEFA, Avrupa 'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak.

SÜPER LİG 21'İNCİ HAFTA ERTELEME MAÇI

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

ING BSL

20.00 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Futbol, Avrupa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Spor
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Spor
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Spor
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Spor
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Spor
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Spor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Spor
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı