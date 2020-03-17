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17 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

17 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

17.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:37
17 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

17 MART SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-17 08:58:47.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-17 08:14:52.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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