17. Müsiad

22 Kasım 2018 Perşembe 16:17



22 Kasım 2018 Perşembe 16:17

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Türkiye 'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7/24 elektronik ortamdan yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) 17. MÜSİAD EXPO kapsamında yabancı konuklara anlatıldı.AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD tarafından CNR Expo'da gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO 2. gününde devam ediyor.MÜSİAD'ın düzenlediği "Gayrimenkul Kıymetler Borsası" gerçekleştirilen GABORAS panelinde, yerli ve yabancı konuk ve yatırımcılara GABORAS hakkında sunum yapıldı."158 milyon tapuyu yönetecek teknolojik ağ oluşturuyoruz"GABORAS Genel Koordinatörü Hakan Gümüş , MÜSİAD Expo'da ciddi bir yabancı katılımcı olduğunu belirterek, GABORAS'ı anlatmak için bu etkinliğin bir fırsat sunduğunu söyledi.Bireysel veya kurumsal her yatırımcının borsada hiç zorlanmadan mülklerini, ipoteklerini, teminatlarını saniyeler içinde yönetebileceğini, alıp-satabileceğini dile getiren Gümüş, aynı zamanda tapuya ilgili bilgilere erişebileceğini bildirdi.Gümüş, "Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve 158 milyon tapuyla ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye'de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek. GABORAS sayesinde yabancılara gayrimenkul satışı artacak." diye konuştu.Birinci hedeflerinin GABORAS'ın anlatılması ve tanıtılması olduğunu belirten Gümüş, 2019 ilk çeyreğinin sonlarına doğru GABORAS'ı hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydetti."Türk kökenli işletmecilerin Almanya 'daki yıllık cirosu şu anda 67 milyar avronun üzerinde"Hollanda-Türkiye Yatırım ve İş Fırsatları panelinde konuşan MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam da Türk kökenli işletmecilerin Almanya'daki yıllık cirosunun şu anda 67 milyar avronun, sağladığı istihdam rakamının ise 740 binin üzerinde olduğunun altını çizdi.Sağlam, şunları kaydetti:"Örnek olarak Almanya'nın en önemli otomobil sektöründeki üreticilerin istihdam rakamı 790 bin. Yani omurgası olan ticari bir noktanın Türkiye'deki aslında bir ikinci omurganın var olduğunu ve potansiyelide çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesinde geç kalındığını ifade etmek zorundayım. Hollanda'da farklı değil. Hollanda'da rakamlar belki 70 milyar avronun altında ama 14 milyar avronun altında değil. Her geçen gün büyüyen çok ciddi işletmecilerimizin Hollanda ekonomisine ciddi destek sağlayan teşkilatlarımız, ticarethanelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız var.Gün el ele olma günüdür. Gün artık sırt sırta, omuz omuza verip ülkelerimizdeki ekonomimizi ayağa kaldırma günüdür. Bırakın kavga yapmak isteyen insanlar kavgalarını yapsınlar. Ticarette ancak birbirine faturalarını düzgün kesen, ürününü sağlıklı bir şekilde yerine ulaştıranların zamanıdır. Bundan sonra hep beraber kazanalım."Hollanda Türkiye İş adamları Birliği (NETUBA) Başkanı ve Hollanda Ticaret Odası Ülke Yöneticisi Cor Bekker ise Hollanda'da tek bir ticaret odası bulunduğunu ve direkt bakanlıkla ortak çalıştıklarını söyledi.25 yıl önce kurulduklarını ve iki ülke arasında köprü kurmak için uğraştıklarının altını çizen Bekker, "Köprü olmak demek aynı zamanda iki yönlü düşünmenizi söylüyor. Düşünmezseniz köprü özelliği göremezsiniz. Bizim yaklaşımımız ikili ve ticari ilişkilere ve fırsatlara odaklanıyoruz. Kurumumuz küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ilgileniyor." dedi."Hollanda-Türkiye ilişkileri 2012'de 400. yılı kutlamıştır"MÜSİAD Hollanda Utrecht Başkanı Ali Köklü de şunları söyledi:"17. yüzyıla uzanan Hollanda-Türkiye ilişkileri 2012'de 400. yılı kutlamıştır. 2002- 2017 Ekim döneminde Hollanda 23 Milyar 681 milyon dolarla Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımda birinci sırada yer almıştır. Aynı dönemde Türkiye'den Hollanda'ya yapılan uluslararası doğrudan yatırımların toplamı 10 milyar 641 milyon dolardır ve Hollanda ilk sırada yer almaktadır. Hollanda'da yaşayan 450 bin Türk içinde yerleşik girişimcilerimizin sayısı 25 bin civarında olup, yaklaşık 67 bin kişiyi istihdam etmektedir."Malezyalılar bilişim şirketi arıyorMalezya Ticaret Geliştirme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sharimahton Mat Saleh, beraberindeki 50 kişilik Malezyalı firma temsilcileriyle beraber fuara katıldıklarını belirterek, "Türkiye'den bilişim şirketi arayışındayız, kısa süre içinde bu fuar kapsamında ulaştığımız ve imza attığımız iş birliklerini duyuracağız." açıklamasında bulundu.32 milyon nüfuslu Malezya'nın dış ticarette Çin 'e bağımlı olduğunu söyleyen Saleh, "Türkiye ile Malezya ticarette kazan-kazan ilkesini benimsemeli. Biz Malezya olarak Türkiye'ye artık daha fazla geleceğiz. Çünkü burada imalat sanayi çok güçlü. Hep Çin'den ithal ediyoruz. Bundan sonra neden Türkiye olmasın?" dedi.- "Türkiye ile daha hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz"Malezya ile Türkiye'nin kültür ve aile yapısının benzerlik gösterdiğini söyleyen Saleh, özellikle çocuklara yönelik içerikler konusunda iş birliğini geliştirmek istediklerini aktardı.Türk savunma sanayi ve havacılık sektörünün son yıllarda atılım yaptığına dikkat çeken Sharimahton Mat Saleh, şöyle devam etti:"Güneydoğu Asya 'da düzenlenen savunma fuarında Türklerin ürettiği özel zırhlı araçlar oldukça dikkati çekiciydi. Türkiye 600 milyon nüfusa sahip Güneydoğu Asya pazarına Malezya üzerinden ulaşabilir. Dünya ticaretinde bu kadar güvensizlik ve risk varken, biz Türkiye ile daha hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Gelecekte Türkiye daha da güçlü olacak ve bizim de mutlaka daha güçlü işbirliklerimiz olacaktır."Etkinlik kapsamında MÜSİAD yöneticilerinin katılımıyla Dünya Genel İdare Kurulu (DGİK) düzenlendi.Bunun ardından CNR Expo 3. Hall'de İstanbul Sanayi Odası (İSO) "İlk 500", "İkinci 500" ve "Satın Alma Müdürlükleri- İkili İş Görüşmeleri" toplantıları yapıldı.