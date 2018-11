17. Müsiad Expo Kapanış Töreni

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:51



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istediklerini belirterek, "Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır." dedi.Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Kapanış ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, katılımcılara hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma alanında, Cumhuriyet tarihinin tamamında 6 bin kilometre olan yol uzunluğunu, 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğunu bin 39 kilometre ilaveyle 2 bin 753 kilometreye çıkardıklarını söyledi.Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çankırı Ilgaz, Malatya Erkenek, Artvin Cankurtaran, Rize Ovit, İzmir Sabuncubeli tünelleri, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın köprüleri gibi yüzlerce dev eseri ülkeye kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, "Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını biz ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu. Ama gören gözler maalesef görmüyor. Kulaklar duymuyor. Dil hakikati söylemiyor." diye konuştu.Erdoğan, demir yollarında ülkeyi daha önce örneği olmayan yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatmaya başladıklarını, hava yollarında katedilen mesafenin iftihar vesilesi hizmetlerden biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Havalimanlarımızın sayısını 30 ilaveyle 56'ya çıkardık. Geldiğimizde 26'ydı. 30 daha ilave ettik, oldu 56. Evinden çıkıyorsun yarım saatte havalimanındasın. Artık otobüs değil, fiyatlar da düşük. Vatandaşım benim ne yapıyor? Hemen uçağa gidiyor, uçakla gideceği yere seyahat ediyor. Modern Türkiye bu. Bunu biz sağladık. İddialı konuşuyorum, biz sağladık. Cumhuriyet Bayramımızda ilk etabının resmi açılışını yaptığımız, yılda 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanımız sayesinde bu sektördeki gücümüzü ve kapasitemizi çok daha ileri bir seviyeye yükselttik. Hamdolsun, Rabbim bize bugünü de gösterdi. İnşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Gerekirse 200 milyona bunu çıkartmamız mümkün.""Doğal gazın gitmediği ilimiz kalmayacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi sektöründe emeğiyle, birikimiyle öğreten, istihdam ortaya çıkartan, kalkınmaya, gelişmeye katkı veren herkese yönelik destek programlarını hayata geçirdiklerini söyledi.Bilhassa KOBİ'lere, araştırma, geliştirme, tasarım merkezlerine, teknoparklara, organize sanayi bölgelerine özel önem verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, savunma sanayisinin AK Parti döneminde en büyük ilerlemenin sağlandığı stratejik alanların başında geldiğini kaydetti.Erdoğan, "Göreve geldik savunma sanayindeki potansiyelimiz neydi? Onu da söyleyeyim, o zaman 20 milyar dolarlık bir hacme sahiptik. Biz bunu, 65 milyar dolara çıkardık. Böyle bir hacim. Şu anda kendi kendine yetme noktasında bir güce sahibiz. Yeterli mi? Değil, daha ileriye gideceğiz. Şu anda bunun altyapısı da hazır." diye konuştu.Enerji alanında kalkınmanın temel unsuru olan enerjide kurulu gücü yaklaşık 32 binden 88 bin megavata yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu kapasitenin 52 bin megavatından fazlasının da yerli kaynaklarla ortaya çıkmasını sağladık. Ülkemizin tüm şehirlerinin doğal gazın konforundan ve temizliğinden faydalanabilmesini temin ettik, yıl sonuna kadar tamamı bitmiş oluyor. Artık doğal gazın gitmediği ilimiz kalmayacak. Sosyal yardımları, ülkemizin zenginliğini tüm kesimlere yayma aracı olarak görüyoruz. İktidara geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım ödemelerini, bu yıl itibarıyla nereye çıkardık biliyor musunuz? 2 milyar liradan, 38 milyar liraya çıkardık. Yurt dışı hizmetlerimizi Dışişleri Bakanlığımızın yanında, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurumlarımız aracılığıyla çok ileri bir noktaya çıkardık. Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısını 163'ten, 240'a, büyükelçiliklerimizin sayısını 93'ten 140'a çıkardık.""İlgili tüm kurumlarımız girişimcilerimizin emrine amadedir"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin katettiği mesafe önemlidir ama hedeflerimiz daha önemlidir. Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır." şeklinde konuştu.Paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açık tuttuklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 4,5 milyon mazluma ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ensar olmak kolay değil ve biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık ve onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Avrupa başta olmak üzere mültecilerin siyasi kriz sebebi olduğu, ötekileştirildiği, ötelendiği bir dönemde Türkiye'nin gösterdiği bu alicenaplık, ekonomideki yaklaşımımıza dair ipuçları da vermektedir. Ülkemize yatırım için gelen herkesin tüm imkanlarımızla yanındayız. MÜSİAD zaten bu konuda iyi bir rehber, iyi bir yol göstericidir. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımız da girişimcilerimizin emrine amadedir. Aynı şekilde yurt dışında yatırım yapan kendi iş adamlarımızın da hep yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz. Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ülkemizden dışarıya giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdir. Bu karşılıklı trafik ne kadar yoğunlaşırsa bizim de muhataplarımızın o derece faydasına olur. İmkanlarımızı ve potansiyelimizi yurt dışında hala yeteri kadar anlatamadığımızı, tanıtamadığımızı düşünüyorum."MÜSİAD başta olmak üzere bu alana katkı sağlayacak kurumlardan daha fazla gayret beklediklerini aktaran Erdoğan, devletin bu konuda yaptığı ve yapması gereken faaliyetlerin bulunduğunu ancak asıl önemli olanın iş adamlarının çabası olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarının birbirlerinin dilinden daha iyi anlayacağını belirterek, "Bugün aramızda bundan 10, 20, 30 yıl önce elinde bir çantayla yurt dışına gidip, şu anda onlarca, yüzlerce milyon dolarlık ticarete imza atan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Malumunuz bizim 'Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür' diye nakaratı olan bir türkümüz var. İşte ticarette ve siyasette işler öyle olmuyor. Gitmediğinizde, görmediğinizde, oturup konuşmadığınızda, çağırıp misafir etmediğinizde elinize hiçbir şey geçmiyor. Onun için hep birlikte dünya kazan, biz kepçe misali olarak dolaşacağız. Kendimizi anlatacağız. Karşımızdakileri dinleyeceğiz ve inşallah adım adım hedeflerimize ulaşacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.NotlarMÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yönetimde mükemmelliğin sembolü "onikigen duvar saati" hediye etti.Daha sonra MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve eski dönem başkanlarının da katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.Öte yandan Erdoğan, program başlamadan önce fuar alanındaki standları gezdi.Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Al-Senoussi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.(Bitti)