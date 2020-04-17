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17 Nisan 2020 Cuma 31102 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 17 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 17 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 17 Nisan 2020 ve 31102 sayılı Resmi Gazete...

17.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:50
17 Nisan 2020 Cuma 31102 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

17 Nisan tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 56 sayfadan oluşan 17 Nisan 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları 17 Nisan Resmi Gazete'de yer alıyor.

31102 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7243 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

1243 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Silahaltına Alınan Erbaş ve Erlerin Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2414)

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2020 Tarihli ve 2015/19545 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Etiketler: Cumhurbaşkanı, Gündem, Güncel
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