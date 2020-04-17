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17 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

17 Nisan 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

17.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 06:45
17 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Öldürme Arzusu

01:15 Hızlı Ve Öfkeli 7

01:45 Poyraz Karayel

03:30 Poyraz Karayel

04:00 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Hayat Tamircisi

20:15 Arka Sokaklar

21:30 Öldürme Arzusu

23:30 Hayat Tamircisi

23:45 Beyaz Show

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kanal D, TV, TV
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Haberler ›› TV ››17 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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