17 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
17 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Fenerbahçe Goller
00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER
00:50 Beşiktaş Goller
00:55 Kamu Spotu: Evde Spor
01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
01:00 Slovakya - İtalya
02:40 Bir Zamanlar
02:40 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:00 Gana - Almanya
04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 Milan Goller
05:50 Lazio Goller
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Süper Lig Galatasaray Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Tottenham Goller
07:25 Lazio Goller
07:40 İNTER GOLLER
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Gana - Almanya
10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Nijerya - Güney Kore
12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -
16:00 Arjantin - Güney Kore
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 Brezilya - Şili
23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
Kaynak: InterSinema.com