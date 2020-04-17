17 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Dangal

00:30 Ev Yapımı

01:45 Mucize

02:50 Sağlıklı Mutfak

03:30 Zinde Kal

03:35 Tam Zamanı

03:50 Dert Ortağı

04:10 Sonbahar Rüzgarları

04:20 Zulüm

05:30 İncir Ağacı

06:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:45 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Zulüm

17:00 Ağlıyorum

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

20:00 Düğün Dernek

22:45 Ev Yapımı

23:15 Görünmeyen Misafir