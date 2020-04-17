17 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Merhamet

05:00 Doktorlar

06:00 Hırsız Polis

07:30 Çocuklar Duymasın

10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Merhamet

17:30 Doktorlar

19:15 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:15 Kanıt