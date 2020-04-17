17 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 17.04.2020 18:00 - 17.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2440190) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 17.04.2020 18:00 - 17.04.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 571., 579., 582., 585., BAĞCILAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2440271) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440271)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 17.04.2020 00:30 - 17.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 387., 397., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 412., 414., 415., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 438., 440., 441., 444., 445., HOCA AHMET YESEVİ sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2439665) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439665)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 17.04.2020 04:30 - 17.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., BAĞCILAR sk/ İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2439675) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439675)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 17.04.2020 17:00 - 17.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2440443) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 17.04.2020 00:30 - 17.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, ALİ KARA, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2439567) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 17.04.2020 18:30 - 17.04.2020 21:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2438650) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 17.04.2020 00:00 - 17.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 2., 4., 8. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2435643) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 17.04.2020 09:00 - 17.04.2020 10:45 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL, GÖNEN ÇIKMAZI, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2440193) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440193)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 17.04.2020 18:00 - 17.04.2020 19:45 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL, GÖNEN ÇIKMAZI, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2440199) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.04.2020 01:00 - 17.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HARMANLAR, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU, ÜÇEVLER sk/ MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2438155) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438155)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.04.2020 01:00 - 17.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, 2.KARTAL, 2.KAYIN, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, NAZLI, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2438161) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438161)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.04.2020 03:00 - 17.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah PANAYIR ÇAYIRI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437060) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437060)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.04.2020 01:00 - 17.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BATI YOLU, DOĞU YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437055) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437055)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.04.2020 03:00 - 17.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ÇELİK, DEMET, ILGIN, MEMBA, ÜSTKÜME, ŞİFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437061) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437061)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.04.2020 15:00 - 17.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2438582) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 17.04.2020 16:00 - 17.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438578)

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.04.2020 17:30 - 17.04.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GİRNE, SERDAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439810) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.04.2020 01:30 - 17.04.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, CENK, NURİPAŞA, ÇAMLIK KORU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2436187) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436187)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.04.2020 04:30 - 17.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk/ TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438583) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 17.04.2020 16:00 - 17.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2033., 2034., 2037., 2038., 2040., 2041., 2042., 2047., 2048., A sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440236) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440236)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 17.04.2020 18:00 - 17.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GSULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2026., 2028., 2060., 2062., 2071., 2083., 2091., 2167., 2176., 2177., A, B sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2438978) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.