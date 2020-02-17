17 Şubat 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Eser Yenenler Show

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:15 Komedi Türkiye

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Survivor Panorama 2020

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

14:45 Doğduğun Ev Kaderindir

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

17:45 Recep İvedik 5

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler