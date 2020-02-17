17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ
11.30 Beşiktaş
, Trabzonspor
maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
BASKETBOL
15.30 Birleşmiş Milletler Ortaklık Lansmanı (Ankara Spor
Salonu)
16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Günü (Ankara Spor Salonu)
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)