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17 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 suça karıştığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

02.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:35
Hatay 'ın Antakya ilçesinde 17 suça karıştığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Araştırma ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 suça karıştığı iddiasıyla aranan ve son olarak bir araçtan telefon çaldığı belirlenen A.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler A.Y'yi Saraykent Mahallesi'nde çaldığı telefonla yakaladı.
Cep telefonu hırsızlığı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. 17 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Antakya, Hatay, Güncel

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17 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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