17 Temmuz 2019 Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor 17 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Pentagon'dan S-400 teslimatı sonrası kritik açıklama: Türkiye, F-35 programında askıya alındı Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması 17 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz Ciciş Esra, 'Yaşlanınca böyle olacakmışım' diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri IKBY'den Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama Sampdoria Miha Zajc'ın peşine düştü Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi Meteoroloji'den 8 ile son dakika uyarısı! Güzel model Irina Shayk, kaydırağa sıkıştı Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı Show TV yeni dizisi için gün sayıyor! Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı! Milan'ın Merih Demiral teklifine Juventus'tan olumsuz yanıt WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı. Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek ABD'den Erbil saldırısına kınama 19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı